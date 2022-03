O Sinal Desaparecidos tem um funcionamento simples, basta acessar o site e preencher os dados do desaparecido, e de quem está comunicando o desaparecimento (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a ferramenta 'Sinal Desaparecidos', para facilitar e agilizar o processo de localização de pessoas desaparecidas. O novo sistema de registros permite que qualquer pessoa comunique o desaparecimento de algum conhecido. A partir desse registro, os policiais de plantão, num raio de 500 km do local serão acionados, aumentando as chances de localizar a pessoa desaparecida. O serviço funciona todos os dias, 24 horas por dia.

De acordo com a PRF, no ano passado, foram registrados 170 casos de desaparecimento por dia no Brasil. Para que a pessoa seja encontrada, as primeiras horas do ocorrido são as mais importantes no processo de localização. Agora, os cidadãos terão o telefone de emergência “191” para comunicar a PF e o portal para registrar as informações do desaparecido.

Como utilizar?

O 'Sinal Desaparecidos' tem um funcionamento simples. Basta acessar o site e preencher os dados do desaparecido, e de quem está comunicando o desaparecimento. Quanto mais rápido for feito o registro no sistema da PRF, maiores são as chances de localizar a pessoa desaparecida.

Mesmo com o site, o registro de boletim de ocorrência em alguma unidade da Polícia Civil continua necessário. Não é verdade que existe a necessidade de aguardar 24 horas ou 48 horas do desaparecimento para registrar boletim de ocorrência.

Minas teve queda de 30% nos desaparecimentos nos últimos 3 anos

A Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida de Minas Gerais (DRPD) diz que houve uma queda de 30% nos desaparecimentos no estado. Isso se deve ao uso de ferramentas tecnológicas para a localização e registro dos dados. O acesso à internet e às redes sociais também são grandes facilitadores do processo. Eles destacam também que o uso dos telefones e as fotos em alta definição tem ajudado nas buscas.

