Trânsito próximo ao Morro da Forca, em Ouro Preto, será liberado após obras

A previsão é que a Rua Diogo de Vasconcelos seja liberada neste sábado (foto: Divulgação/arquivo pessoal)

Após dois meses de transtornos no trânsito causados pelo deslizamento do Morro da Forca , que soterrou o casarão Solar Baeta Neves, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, a Secretaria de Obras encerra a primeira etapa e dá sinal verde para liberação das vias do entorno. A previsão é de que até sábado (19/3), as ruas estejam totalmente liberadas para circulação de veículos e para o início do resgate arqueológico dos escombros do casarão, considerado a primeira construção em estilo neocolonial da cidade histórica.

De acordo com a Secretaria de Obras, a Rua Diogo de Vasconcelos, localizada em frente ao local do deslizamento, que ocorreu no dia 13 de janeiro, está passando por um processo de drenagem para captação da água das chuvas e tem previsão de término em uma semana.

“Para garantir o melhor fluxo de trânsito durante esse período, a Rua Vitorino Dias mudará a mão de direção e a Rua Pacífico Homem será de mão dupla. Assim, o trânsito da região será desafogado", afirma o secretário de Obras, Antônio Simões.

As obras de retirada da terra do setor sul do Morro da Forca tiveram início em 28 de fevereiro e previsão de entrega em 14 de abril. Segundo o secretário de Obras de Ouro Preto, a primeira etapa foi entregue antes do prazo estipulado, porque o número de mão de obra foi dobrado, além de máquinas e equipamentos. O trabalho também está sendo realizado em dois turnos.

Aterro pronto

O local também foi atingido pelas chuvas de janeiro e a liberação total da via aconteceu nessa quarta-feira (16/3) (foto: Divulgação/Prefeitura de Ouro Preto)

O Morro da Forca tem 80 metros. Foram retirados cerca de 14 mil metros cúbicos de terra e levados para a obra de aterro da Avenida Lima Júnior, conhecida como Volta do Vento.

O local também foi atingido pelas chuvas de janeiro e a liberação total da via aconteceu nessa quarta-feira (16/3). A Volta do Vento é conhecida por ser estreita, de mão dupla e muitas curvas sinuosa. De acordo com o secretário de Obras, será feita a contratação de uma empresa para construir muros de contenção e também o asfalto do trecho da avenida, que se encontra coberto por terra.

Resgate arqueológico

Os elementos arqueológicos do que restou do casarão histórico vão passar por processo de resgate (foto: Divulgação/arquivo pessoal)

Os elementos arqueológicos do que restou do casarão Solar Baeta Neves construído por uma família de comerciantes no final do século 19 vão passar por um processo de resgate em que cada peça encontrada será limpa, enumerada e acondicionada em local seguro.

Para o início dessa etapa, a Secretaria de Obras ainda fará a retirada da terra. A área do casarão será isolada por tapumes, para que seja iniciado o processo de resgate. De acordo com o secretário de Obras, essa etapa será de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Turismo de Ouro Preto e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão responsável para autorizar a intervenção.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Margareth Monteiro, o resgate está previsto para ser iniciado no final da próxima semana e a previsão de conclusão será de três meses.