MG: 58 pessoas morrem e 5 mil testam positivo para COVID-19 em 24 horas

BH vacina hoje crianças de 11 anos com a segunda dose (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Nas últimas 24 horas, foram 5.223 novos testes positivos para COVID-19 em Minas, que já somam 3.281.457 de casos confirmados. Também desde o início da pandemia, 60.449 pessoas morreram pelo coronavírus, sendo que 58 nas últimas 24 horas.





Segundo relatório de vigilância epidemiológica emitido pela SES-MG nesta quinta-feira (17/3), a primeira semana de março registrou a menor proporção de testes positivos para a COVID-19 de 2022. A Secretaria afirma que, embora tenha havido um crescimento muito acelerado no número de casos e internações no início do ano, a redução dos indicativos aconteceu também de forma rápida.





Com curva decrescente de casos e mortes , hoje o estado tem uma ocupação de 55% dos leitos de UTI SUS, sendo 5,4% dos que são exclusivos para tratamento de Covid-19, uma redução dos últimos dias. Em relação à enfermaria, são 86% dos leitos ocupados, sendo proporcionalmente 4% de pessoas internadas com confirmação ou suspeita para o vírus.





A vacinação em Minas ainda está em 76% da população total com as duas doses. Se considerarmos os maiores de 5 anos, são 81% de vacinados. A dose de reforço já foi procurada por 7,7 milhões de pessoas no estado, o que representa 47,5% da população acima de 18 anos.