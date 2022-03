Após 16 horas, piche continua na pista da Via Expressa, em Contagem

Acidente interditou trânsito na Via Expressa, em Contagem (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

A carga de piche que se espalhou na pista da Via Expressa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, continua causando transtorno para o motorista que passa no local.

Mesmo após 16 horas do acidente, o material ainda não foi totalmente retirado e interdita parte da pista na região. Mais de 29 toneladas de piche se espalharam no asfalto.

A pista ainda não pode ser liberada devido ao material pegajoso na pista. Agora, é necessário utilizar um maquinário para retirar o piche do local.

A interrupção do trânsito é na altura da passarela do Parque São João, no sentido Belo Horizonte.

Na tarde de quarta-feira (16/03), uma batida entre uma carreta e um caminhão mobilizou o Corpo de Bombeiros e fechou o trânsito. Com a batida, houve um grande vazamento de piche. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros.