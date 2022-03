Batida entre caminhão e carreta interdita Via Expressa em Contagem

Acidente interdita trânsito na Via Expressa, em Contagem (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Uma batida entre uma carreta e um caminhão mobiliza o Corpo de Bombeiros e fecha o trânsito em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (16/03).



De acordo com a corporação, o grave acidente aconteceu na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, próximo ao número 4.123, na pista sentido BH.





Segundo as primeiras informações, o caminhão bateu em uma carreta carregada com piche. O motorista do caminhão estaria preso as ferragens.Com a batida, houve um grande vazamento de piche. A pista sentido BH foi totalmente interditada para a limpeza da via. Seis viaturas dos bombeiros se deslocaram para a ocorrência. A corporação ainda conta com o apoio do do Samu, Polícia Militar e Defesa Civil.Ainda sem previsão para o término das atividades.