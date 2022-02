Motorista morre em batida frontal entre duas carretas na BR-365

A cabine de uma das carretas ficou inteiramente destruída (foto: CBMMG)

Um acidente envolvendo duas carretas, na altura do KM 4 da BR-365, próximo a Pirapora, no Norte do estado, causou a morte de um dos motoristas. A batida ocorreu por volta de 8h desta quarta-feira (9/2). O local do acidente é conhecido por Ponte Branca, e a rodovia acabou sendo interditada.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o motorista preso nas ferragens e em parada cardiorrespiratória. Os militares tentaram reanimá-lo, com manobras de reanimação cardiopulmonar, que foi feita até a chegada de uma ambulância, que o levou para um hospital próximo, onde morreu. O outro motorista sofreu ferimentos leves.

Houve um grande derramamento de óleo na pista, o que determinou o fechamento da rodovia, que só foi liberada depois da aplicação de serragem.