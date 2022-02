Belo Horizonte recebe mais uma unidade de testagem contra a COVID-19

Atendimento no UniBH Buritis será realizado de 8h às 16h30 (foto: Divulgação/PBH)

Belo Horizonte receberá, nesta quinta-feira (10/2), mais uma unidade de testagem contra a COVID-19. O novo espaço está localizado no Centro Universitário UniBH no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. A entrada é pela rua Líbero Leoni, 259, na portaria 2. O atendimento será realizado de 8h às 16h30. A expectativa da prefeitura é que nessa unidade sejam ofertados diariamente à população 1.400 testes, que são gratuitos. O resultado será repassado ao cidadão cerca de 20 minutos após a coleta, com as devidas orientações.

Aqueles que apresentam quadro gripal e optarem por ir ao local realizar exames devem fazer o agendamento, exclusivamente, no site da prefeitura . As vagas são disponibilizadas diariamente, a partir das 17h, para as marcações no dia seguinte.

Belo Horizonte já conta com sete unidade de testagem contra a COVID-19 em universidades, além dos 152 Centros de Saúde, nove UPAs e dois Centros de Doenças Respiratórias (CEDOR).

Confira os endereços das unidades de testagem contra a COVID em universidades da capital:

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h);

Centro Universitário UNA: Avenida João Pinheiro, 580 - Lourdes (8h às 17h);

UNA Linha Verde: Avenida Cristiano Machado, 11.157 - Vila Suzana (8h às 17h);

UNA Centerminas: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495 (4º andar) - União (8h às 17h);

Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.372 - Funcionários (8h às 17h);

UNA Barreiro: Avenida Barão de Coromandel, em frente ao número 765 - Barreiro (13h às 17h);

UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259 (Portaria 2) - Buritis (8h às 16h30).