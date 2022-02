Cidade decreta situação de emergência pela 3ª vez em 1 ano após enchente

Fortes chuvas causaram estragos em Poço Fundo (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação) Fortes chuvas atingiram a cidade de Poço Fundo, no Sul de Minas, entre a noite de terça-feira (8/2) e a manhã de hoje (9/2) e causaram estragos em vários pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 150 casas foram atingidas, pontes ficaram danificadas e foram interditadas. Uma força-tarefa com secretários municipais foi montada para fazer um levantamento dos prejuízos.

Devido ao cenário, o prefeito Rosiel de Lima decretou situação de emergência no município - a terceira em um ano devido às chuvas. Ele visitou a zona rural, nesta tarde, para verificar os estragos causados pelas chuvas.

“Salientamos que os serviços essenciais no município continuam em perfeito funcionamento e o monitoramento do nível do Rio Machado continua sendo acompanhado, bem como os locais com maior risco para os moradores”, afirma a prefeitura.

Ruas ficam alagadas em Poço Fundo (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação)



Desabrigados e desalojados

Ao todo, 19 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram ser acolhidas na Escola Municipal Carlito Ferreira; uma família já retornou para sua casa. Além disso, outros 50 ficaram desalojados e foram para casas de amigos ou parentes: entretanto, durante esta quarta-feira, quando a água baixou, elas voltaram para suas residências.



“Uma reunião emergencial foi realizada na Escola Carlito Ferreira, com a finalidade e definição de ações estratégicas por parte da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretarias Municipais envolvidas. As famílias desabrigadas ainda continuam na Escola Carlito Ferreira sob o apoio da Prefeitura Municipal nas questões de alimentação, psicológico e outras”, afirma a gestão municipal.

Equipes começaram limpeza das ruas de Poço Fundo na tarde desta quarta-feira (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação)



Pontes interditadas

Duas pontes que apresentaram riscos devido às chuvas foram interditadas preventivamente pela prefeitura. Novas vistorias devem ser realizadas depois de obras emergenciais nos locais.

“Ainda durante as vistorias realizadas e um análise preliminar, foi constatado que duas pontes que fazem a ligação entre bairros Nova Mogi Mirim e Piedade apresentam riscos, sendo interditadas preventivamente até que possam fazer novas vistorias. As interdições foram realizadas por parte da Defesa Civil municipal e Corpo de Bombeiros”, contou a Defesa Civil.

Ponte cai e estrada fica interditada (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação)

Chuva causa estragos na zona rural de Poço Fundo (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação)



Força-tarefa formada

Uma equipe formada por componentes de todas as secretarias do município, juntamente com a Defesa Civil, está fazendo levantamentos do número de atingidos e suas necessidades, para ajuda humanitária e cuidados com a saúde, para quem teve contato com a enchente.

“Cuidar das pessoas em primeiro lugar. Esse é o foco da administração municipal após o sufoco vivido pela população ribeirinha na noite desta terça e madrugada desta quarta-feira. As equipes foram às ruas nesta manhã para fazer estas apurações, enquanto os trabalhos de limpeza já são executados por nossa Secretaria de Obras”, disse a prefeitura.

Ainda segundo a administração municipal, a situação só não foi pior no município pois uma limpeza e desassoreamento do Rio Machadinho foi feita recentemente. “Agora é avaliar os danos causados e dar a resposta necessária”, encerrou.

Secretários da Prefeitura montaram força-tarefa (foto: Prefeitura de Poço Fundo/Divulgação)



Transporte Escolar suspenso

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Rosiel de Lima anunciou que o transporte escolar da zona rural está suspenso nesta quarta-feira (9/2), de forma preventiva. Entretanto, ele espera que tudo esteja resolvido e que o transporte volte ao normal já amanhã (10/2).

