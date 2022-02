Vídeos flagram caminhão que levava roupas sendo dizimado pelo fogo

Caminhão e a carga levada pelo veículo pesado foram destruídos (foto: CBMMG/Reprodução) Um caminhão que levava roupas foi destruído pelo fogo nesta madrugada de quarta-feira (9/2), na rodovia MG-459, entre Poços de Caldas e Caldas, no Sul mineiro.

Imagens compartilhadas pelos bombeiros mostram a intensidade do fogo, que destrói o veículo pesado e toda a carga.

A ação dos bombeiros também é registrada pelas imagens e mostra o trabalho dos militares para conseguir controlar as chamas, que invadiam a rodovia.

O motorista do caminhão conseguiu sair assim que o incêndio começou, e não apresentava nenhum ferimento. De acordo com o condutor, o caminhão seguia em direção a Poços de Caldas.

Ele não soube explicar para os bombeiros a causa, e relatou que o fogo iniciou entre a cabine e o compartimento de carga.

Ação dos bombeiros

O combate ao incêndio durou 2 horas completas e cerca de 2.500 litros de água precisaram ser usados para extinguir o fogo. De acordo com a corporação, um dos pneus do caminhão explodiu e foi arremessado para longe, mas ninguém se feriu.

Ação dos bombeiros durou 2h (foto: CBMMG/Reprodução)

As equipes da Polícia Rodoviária Federal permaneceram no local para realizar a sinalização da via, que apresentou lentidão devido ao acidente.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para saber o prejuízo e quantos itens foram perdidos, mas a corporação não soube informar.