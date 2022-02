Mulher de 54 anos é encontrada morta dentro de casa - e filho é suspeito

Filho é suspeito de matar mãe a facadas em Monte Sião (foto: Portal Tonogiro/Divulgação) Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro da própria casa, na noite dessa terça-feira (8/2), em Monte Sião, no Sul de Minas. O principal suspeito é um dos filhos dele, de 29 anos. Familiares relataram que ele sofre de transtornos mentais. O homem foi preso e vai permanecer à disposição da Justiça.

Quando os militares chegaram na casa, encontraram o cabo paulista na porta do imóvel. Ele teria sido chamado por vizinhos. A mãe morava no local junto com o suspeito do crime, já que os outros dois filhos não moram na residência.

Um dos policiais conversou com o suspeito pela janela da casa, enquanto os outros militares entraram no imóvel pelos fundos. O corpo de Eleni da Silva Ribeiro, 54 anos, estava caído em um dos quartos. Os militares relataram que havia muito sangue no local. A vítima foi ferida na cabeça, pescoço e rosto.

O jovem foi encontrado no quarto dele e levado para a Delegacia de Polícia Civil. “Ele relatou que se encontrava no quarto ouvindo hinos, quando entrou um indivíduo desconhecido e matou sua mãe”, diz trecho do registro policial.

A perícia da Polícia Civil removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre. Os peritos encontraram um pedaço de colher, sujo de sangue, ao lado do corpo e o restante do utensílio na lixeira. Também foi encontrada pelos familiares uma caixa, que estava debaixo da cama, com três facas - também sujas de sangue.





De acordo com a polícia, a vítima teve afundamento do crânio, além de ferimentos no pescoço e no rosto.

O delegado responsável pelo caso, Daniel Leme, informou que o jovem permanece preso e vai ficar à disposição da Justiça. Ainda de acordo com familiares, o corpo de Eleni deve ser enterrado em Mogi Guaçu, cidade natal dela no interior de São Paulo.