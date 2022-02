Adrilles é demitido da Jovem Pan após gesto semelhante a saudação nazista

Adrilles Jorge fez gesto semelhante ao 'Sieg Heil', saudação nazista que significa 'viva a vitória'. Colega reagiu (foto: Reprodução da internet/Twitter)

O comentarista político Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan. A informação foi confirmada por ele no Twitter nesta quarta-feira (9/2). Na tarde passada, ele encerrou sua participação no programa "Opinião", da emissora Jovem Pan News, com um gesto semelhante a uma saudação nazista.









Apresentador #Monark defende criação de partido nazista#Opinião | Adrilles Jorge: %u201CAcho que o nazismo deve ser proibido e o comunismo também, pois se o nazismo matou seis milhões de judeus, o comunismo já matou mais de cem milhões de pessoas.%u201D



%uD83D%uDCFA Confira na JP News pic.twitter.com/FQdccoTLim %u2014 Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 8, 2022

No programa, com William Travassos e Diogo Schelp, era discutida a fala de Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, que sugeriu que o Brasil poderia ter um partido nazista legalizado.









Não sou capaz de determinar o que rolou aqui, mas vi o vídeo em baixa qualidade circulando, fui atrás do arquivo com qualidade e o apresentador William Travassos terminou o jornal com um "surreal, Adrilles" pic.twitter.com/uIOe59nlLs %u2014 Samuel Pancher (@SamPancher) February 9, 2022

Adrilles encerrou a fala a respeito da polêmica com um gesto similar ao Sieg Heil, uma saudação nazista que, em alemão, significa “viva a vitória”. “Até sempre, tchau”, disse Adrilles, ao fazer o gesto, enquanto o apresentador e colega de bancada William Travassos já estava encerrando o programa. É possível vê-lo dizendo: “Surreal, Adrilles”.









A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura . Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, Um tchau é interpretado como um saudação nazista . Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo %u2014 Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022

Após a repercussão nas redes sociais, o comentarista da emissora, que pertence à rádio Jovem Pan, reclamou das acusações e disse ser alvo da “cultura do cancelamento”. “A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, Um tchau é interpretado como um (sic) saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo”, escreveu na madrugada desta quarta (9/2) no Twitter.









Esclarecimento do óbvio pic.twitter.com/qXCEhIdXNm %u2014 Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022

Nesta manhã, ele publicou um vídeo reiterando que o gesto era apenas um aceno de despedida . “Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Até porque, eu reitero, nos 30 minutos que precederam a minha despedida, o meu tchau irônico, de uma forma meio galhofeira, não houve outra coisa se não a condenação absoluta, total e irrestrita desse movimento pavoroso que é o nazismo, que não cabe nenhum tipo de brincadeira, ou aceno ou gracejo”, diz no vídeo.









Fui demitido da jovem pan . Por dar um tchau deturpado por canceladores . Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito . Agradeço a jovem pan pela oportunidade e a todos os amigos q lá conquistei e que em mim confiam e apoiam. %u2014 Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) February 9, 2022

Menos de uma hora depois da postagem, ele voltou ao Twitter para anunciar a demissão. “Fui demitido da Jovem Pan. Por dar um tchau deturpado por canceladores. Infelizmente a pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue surtiram efeito. Agradeço a jovem pan pela oportunidade e a todos os amigos q lá conquistei e que em mim confiam e apoiam”, publicou.

Ex-colega comentou cena dessa terça-feira