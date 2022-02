Bola de fogo em siderúrgica assusta moradores de Divinópolis

As chamas provocadas pelo arriamento de carga foram vistas de várias partes de Divinópolis (foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma bola de fogo se formou no céu e chamou a atenção dos moradores de Divinópolis, na noite dessa terça-feira (8/2), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Provocado por material incandescente em uma siderúrgica, no Bairro Porto Velho, as chamas foram vistas de várias partes da cidade. Algumas pessoas chegaram a falar em explosão, relatando também um forte estrondo.





A Gerdau informou que o fenômeno ocorreu por volta das 20h. Um dos equipamentos projetou o material fazendo com que fosse expelido. Este evento teve duração de aproximadamente 30 segundos e não houve danos a pessoas e nem a patrimônio.



O procedimento chamado de “arriamento de carga” é considerado padrão. Ele ocorre quando há pressão do alto forno. A válvula de segurança é, então, acionada, liberando a pressão e a temperatura e gerando as chamas.



Susto

Pelas redes sociais, moradores comentaram a imagem inusitada. Alguns relataram ter ouvido forte barulho, como se tivesse ocorrido uma explosão.



“Precisa de ver na hora que explodiu, a bola de fogo que subiu”, detalhou um internauta em um vídeo compartilhado nas redes socias.



Quem vive próximo à siderúrgica disse ser comum, apesar de ter se assustado com a proporção. Já moradores mais afastados, como do Bairro Planalto, também afirmam terem visto de longe as chamas.



Um canal exclusivo para atendimento à comunidade, por meio do número 0800 031 2118, é disponibilizado pela empresa para esclarecimentos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM