Menino de 12 anos morre na garupa do pai em acidente na BR-381

Chovia muito no momento do acidente e a motocicleta ficou totalmente destruída (foto: CBMMG)





Um pré-adolescente, de 12 anos, que estava na garupa da moto do pai, de 66 anos, morreu num acidente ocorrido no quilômetro 394 da BR-381, próximo a Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. O pai, que pilotava a moto, perdeu o controle e bateu contra um caminhão.





Era o final da noite de segunda-feira (8/2) e chovia muito no local, quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para socorro. Ao chegarem, os militares souberam que o motociclista já tinha sido socorrido e levado para o Hospital Dr. José Maria de Morais, em Coronel Fabriciano.





A vítima morreu no local. Já o motorista do caminhão, nada sofreu.