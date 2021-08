MG tem primeiro desaparecido identificado após mutirão de coleta de DNA

Após a coleta, o material genético obtido será cadastrado em um banco de dados nacional (foto: PCMG/Divulgação) Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio dos estados, para O mutirão coordenado pelo, com apoio dos estados, para coletar DNA em busca de pessoas desaparecidas começa a dar resultado em Minas Gerais. Isso porque uma família teve notícia de um ente que, até então, tinha seu paradeiro desconhecido.









Ainda de acordo com a pasta federal, 18 famílias do Brasil tiveram informações sobre entes que estavam desaparecidos. Além de Minas Gerais, a identificação dos restos mortais foi constatada nos estados do Espírito Santo (1), Goiás (1), Maranhão (1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (7) e no Distrito Federal (3).





A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas foi realizada entre os dias 14 e 18 de junho em todo o Brasil. Ao todo, quase 2 mil famílias que têm algum parente desaparecido tiveram o material genético coletado.

Familiares que tenham entes com paradeiro desconhecido podem buscar um ponto de coleta para doar materiais genéticos.





Na Região Metropolitana de BH, por exemplo, há três pontos: na capital, o Instituto Médico Legal (IML) faz a coleta; em Betim, interessados podem procurar o Posto de Perícia Integrada, enquanto que em Vespasiano a coleta é feita na delegacia da cidade. Mais locais podem ser consultados por meio do link

Etapas

Após a coleta, o DNA é enviado para o laboratório de genética forense da instituição de perícia oficial dos estados, onde é analisado e o perfil genético obtido é enviado ao Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). No BNPG, o perfil genético coletado é comparado com os perfis de pessoas de identidade desconhecida, de pessoas que buscam por seus familiares e de restos mortais não identificados.





O perfil genético da família só é retirado do banco após a identificação. Isso permite que novas buscas possam ser feitas à medida que os cadáveres e as pessoas de identidade desconhecida sejam cadastrados. Se a pessoa que desapareceu for encontrada, a família será avisada pela Delegacia ou Instituto Médico Legal.





Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem 4.169 restos mortais não identificados e material genético de 3.152 parentes de pessoas desaparecidas.

Como notificar um desaparecimento

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, estes são são passos para informar as autoridades policiais sobre o desaparecimento de uma pessoa.