Suspeitos de matar jovem a pedradas e jogar corpo em rio são presos

Suspeitos foram presos pela Polícia Civil quando estavam na delegacia prestando declarações complementares (foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (6/8) que dois jovens, de 18 e 25 anos, foram presos na noite de quinta-feira (5/8) pela suspeita de participação no assassinato de um rapaz de 20 anos, em Muriaé.

O homicídio aconteceu no último sábado (31/7), no município da Zona da Mata mineira. Na ocasião, o corpo do jovem, que foi morto a pedradas, foi encontrado pelos próprios familiares no local do crime, às margens do Rio Muriaé, no Bairro Santana.

Um mandado de prisão já havia sido expedido contra a dupla, que foi detida quando estava na delegacia prestando declarações complementares.

Conforme o delegado Glaydson de Souza Ferreira, os jovens confessaram a prática criminosa. “Um deles foi o responsável por atrair a vítima até o local da execução. Eles consumaram o crime utilizando uma pedra e depois jogaram o corpo no rio”, explica.

De acordo com a versão dos investigados, o homicídio teria sido praticado em virtude de ameaças que teriam sido feitas pela vítima contra os suspeitos.

“No entanto, não descartamos uma possível relação com o tráfico de drogas, bem como participação de um terceiro suposto mandante do crime”, complementou o delegado. Nesse sentido, as investigações prosseguem.