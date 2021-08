Caminhão tomba em descida de serra, e motorista fica preso às ferragens

Caminhão carregado de amendoim tombou na BR-365 (foto: CBMMG/Divulgação) caminhão carregado de amendoim tombou no km 5 da BR-365, na manhã desta sexta-feira (6/8), por volta das 7h, na zona rural de Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o motorista ficou preso às ferragens, mas já foi socorrido e encaminhado ao hospital. Umcarregado de amendoimno km 5 da BR-365, na manhã desta sexta-feira (6/8), por volta das 7h, na zona rural de, na Região Norte de Minas Gerais. Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), oficou preso às, mas já foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Após aproximadamente uma de trabalho de retirada do motorista da cabine, o Samu foi chamado e a vítima socorrida. Segundo os bombeiros, ela estava consciente e orientada, e foi encaminhada ao hospital, com suspeita de fratura no tornozelo e cotovelo esquerdo.

O condutor do caminhão, um jovem de 24 anos, disse não ter conseguido realizar a curva na BR por ter perdido os freios, e acabou tombando na descida.

Descida da serra onde o caminhão perdeu o controle e tombou (foto: CBMMG/Divulgação) Os militares informaram que o local é na descida de uma serra, e que tombamentos e acidentes são frequentes nesta área, mesmo existindo um radar de redução de velocidade nas proximidades.

Ainda de acordo com relatos do motorista, o caminhão foi carregado em Tupã (SP), e a carga de amendoim seria descarregada em Salvador (BA).

O local do acidente foi isolado e serragem foi espalhada sobre o óleo do caminhão, derramado pela pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer a liberação do trânsito, e segundo os policiais, a BR ficou interditada nos dois sentidos durante uma hora e meia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.