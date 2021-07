Acidente entre caminhão e carro em rodovia de Montes Claros deixa 2 mortos

Bombeiros tiveram de descer um morro de cerca de 300 metros para efetuar os resgates (foto: CBMMG)

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão, carregado de sacos de farelo de soja e um veículo de passeio, um Celta, no KM 370 da BR-135, Bairro Santo Inácio, em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (2/7)

O motorista do caminhão e um ajudante morreram na batida. O veículo de carga, depois do choque, caiu numa ribanceira.

Por conta do acidente, a pista da rodovia ficou interditada, em especial para o resgate do corpo da vítima e também para a retirada do caminhão. O motorista do Celta foi socorrido por pessoas que transitavam na rodovia e levado para um hospital em Montes Claros.

Os resgates dos corpos do motorista e de seu ajudante foram demorados, pois o local onde o caminhão parou era de difícil acesso.