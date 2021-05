Motorista preso em carro ao cruzar avenida e bater em caminhão

Carro foi abalroado por um caminhão na BR-251, próximo ao trevo de Cana Brava (foto: CBMMG)

Bombeiros removeram motorista preso às ferragens do Uno em Francisco Sá (foto: CBMMG)

Ao tentar cruzar a Rodovia BR-251, um Fiat Uno foi atingido na lateral por umque passava no sentido Salinas e oacabou preso às ferragens. O acidente ocorreu em Francisco Sá, no Norte de Minas.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), oestava fazendo a manobra e entrou na via na altura do KM478, próximo ao trevo da Comunidade de Cana Brava, na tarde dessa sexta-feira (14/05)."No local o motorista se encontrava retido no interior do carro, após ser abalroado na lateral esquerda por um caminhão. O mesmo se encontrava consciente e desorientado, apresentando contusão ena cabeça", informou a corporação.Foi utilizado o desencarcerador para partir o metal da lataria e retirar de forma segura da porta do veículo, o que possibilitou o acesso e atendimento à vítima."Após imobilização do paciente, ele ficou sob os cuidados de uma equipe do SAMU. O condutor do caminhão nada sofreu", informou o CBMMG.Atuaram em conjunto neste atendimento, além da equipe do Corpo de Bombeiros, uma ambulância do SAMU, militares da Polícia Militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal.