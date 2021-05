Luta pela vida e engarrafamento na 'Rodovia da Morte'

Trecho sinuoso da Rodovia da Morte, BR-381, em Sabará, onde o caminhão tombou (foto: Reprodução/Google Streetview)

de umna madrugada deste sábado (15/05), na BR-381, em Sabará (Grande BH), iniciou uma corrida de 3 horas pelodo motorista, desde a retirada das ferragens e reanimações até o hospital.O homem de 32 anos, contudo, não sobreviveu ao acidente. O tombamento provocou grande retenção de veículos na chamada "", desde as 4h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que gerenciou o tráfego inicialmente em meia pista até por volta de 7h30,quando a circulação foi liberada.O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado no início da ocorrência, assim que se constatou que oestava inconsciente, preso às ferragens do veículo de carga."O homem de 32 anos encontrava-se inconsciente, sem batimentos cardíacos (parada cardio-respiratória). Os militares iniciaram o protocolo de reanimação, com as manobras de reanimação cardiopulmonar e, conforme o protocolo, deslocaram para Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (em BH)", informou a corporação."Desde a abordagem na cena do acidente, bem como durante o deslocamento, a vítima não reagia aos estímulos cardiopulmonares, nem à terapia de choques ministrados pelo desfibrilador", salientaram os bombeiros.Com a chegada da Unidade de Resgate do CBMMG ao Pronto Atendimento do hospital, foi constatado o óbito do paciente pela equipe médica de plantão.