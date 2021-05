Acidente aconteceu na BR-116, em Teófilo Otoni (foto: Redes sociais/Reprodução)

Vídeos feitos por populares mostram umem chamas, após tombar e pegarnesta sexta-feira (14/5), no quilômetro 265 da BR-116, em

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor perdeu o controle do veículo de carga, que transportava gasolina.Logo em seguida, umcomeçou no caminhão e no cavalo mecânico.

Por volta das 11h50, cinco viaturas dos bombeiros se deslocaram ao local para conter o fogo. O motorista foi socorrido pelo Samu com ferimentos leves.