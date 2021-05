Caminhão tomba e mata motorista na BR-381, em Brumadinho

Caminhão tombou na noite dessa terça-feira (11/5) na altura do km 525, próximo ao município de Brumadinho, na Grande BH (foto: Google Maps)









Segundo Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a via, o caminhão seguia no sentido São Paulo, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou tombando, o que fez com que a carga de materiais metálicos recicláveis fosse espalhada na pista.





Presa às ferragens, a vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros em estado grave ao hospital, mas não sobreviveu.

