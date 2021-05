Viatura da PM se envolve em acidente; militares estariam atrás de suspeito

Acidente ocorreu no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) viatura da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3/5), na esquina da Avenida Francisco Salles com Carandaí, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um motorista de aplicativo acabou tendo seu carro atingido por umada Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (3/5), na esquina da Avenida Francisco Salles com Carandaí, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O motorista de aplicativo, Bruno Alves, de 32 anos, não conseguiu evitar a batida a tempo e teve a parte frontal de seu veículo parcialmente destruída. Nenhuma pessoa envolvida no acidente fiicou ferida. Segundo as primeiras informações dos policiais, a viatura perseguia umem fuga quando avançou uma placa de ‘Pare’, no cruzamento entre as avenidas.O motorista de aplicativo, Bruno Alves, de 32 anos, não conseguiu evitar aa tempo e teve a parte frontal de seu veículo parcialmente destruída. Nenhuma pessoa envolvida no acidente fiicou ferida.

A parte frontal do carro do motorista de aplicativo ficou destruída após o acidente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Estado de Minas. “Estava vindo da Francisco Salles, perto da Avenida Contorno, quando deparei com a viatura que avançou a placa de pare e colidi nela. Disseram que estavam em perseguição policial, mas nenhuma das testemunhas viu nenhuma moto que eles se diziam estar perseguindo", informou o condutor do veículo ao





Bruno agora avalia os estragos em seu carro causados pelo acidente para dar continuidade ao seu trabalho. “Minha frente do carro está acabada. Sou motorista de aplicativo e tipo assim: 'lasquei-me' né? Tenho seguro graças a Deus, menos mal para amenizar os prejuízos."



A reportagem tentou entrar em contato com a sala de imprensa da PM para solicitar posicionamento a respeito do acidente, mas não foi atendida.

Matéria em atualização