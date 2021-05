CDL/BH distribui capacetes Elmo para ajudar hospitais

Para auxiliar hospitais públicos e filantrópicos, a CDL/BH fez a entrega dos capacetes que reduzem internações de pessoas com COVID-19 (foto: Alessandro Carvalho/divulgação CDL)





As taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria têm recuado em Belo Horizonte, nas últimas semanas, embora a situação ainda esteja em uma zona de alerta. Com isso, muitos pacientes precisam de cuidados especiais para conseguir respirar. Aparelhos respiradores, portanto, são fundamentais neste momento.





Para ajudar os hospitais, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) entregou, em 19 de abril, 90 unidades de Elmo. São capacetes que foram criados com o objetivo de reduzir as internações de pessoas contaminadas pela COVID-19, para hospitais públicos e filantrópicos da capital mineira e de Nova Lima.





O capacete Elmo é um dispositivo de suporte ventilatório não invasivo. Ele é capaz de manter uma pressão positiva nas vias aéreas do paciente por meio da oferta de alto fluxo de oxigênio e ar medicinal. Com isso, o equipamento consegue reduzir, consideravelmente, o esforço respiratório do paciente. O capacete é colocado na cabeça do paciente e tem acesso para a entrada de oxigênio, permitindo que ele respire com menos esforço.





EFICÁCIA





Leonardo Silva Augusto é fisioterapeuta intensivista e coordena o setor de fisioterapia do Hospital da Baleia. Ele explica que os sistemas de ventilação não invasivos têm sido utilizados há alguns anos, com o intuito de reduzir os índices de ocupação nas UTIs, além de terem grande eficácia comprovada em casos de insuficiência respiratória.





“Ele vem para nos auxiliar como uma ventilação mecânica não invasiva e tem uma grande vantagem nesses tempos de COVID porque diminuiu muito a dispersão de aerossóis (partículas ainda menores que as gotículas). Dessa forma, podemos evitar que os pacientes precisem ser entubados precocemente e que sejam levados para a UTI. Com isso, o sistema de saúde não fica sobrecarregado.” O Hospital da Baleia foi um dos beneficiados pela doação da CDL/BH e recebeu 10 unidades do equipamento.





No Brasil, o Elmo foi criado por pesquisadores do Ceará e utilizado pela primeira vez na crise do sistema de saúde de Manaus, em janeiro deste ano. Já está comprovado que o uso do equipamento diminui em até 60% a entubação de pacientes com COVID-19, reduzindo a ocupação de leitos de UTI para o tratamento da doença.



Além disso, o capacete pode ser esterilizado e reutilizado em outros pacientes, aumentando a segurança dos profissionais de saúde, já que, por ser vedado, não permite a proliferação de partículas do vírus.





O fisioterapeuta explica que o equipamento não substitui a entubação. “Ele nos auxilia para evitar que o paciente seja entubado. Nós instituímos a ventilação não invasiva através do capacete. Se o paciente responder na primeira hora, nós postergamos a entubação. Existe um protocolo, mas de uma maneira geral é dessa forma.”



Ele ressalta, ainda, que é avaliado o nível de gravidade dos pacientes para determinar aqueles que poderão usar o equipamento. “Geralmente, os que são mais graves e que estão em insuficiência respiratória.”





O Hospital São Francisco também recebeu 10 unidades do capacete. “Essa doação é importante porque traz uma nova arma terapêutica para nós. E, que também ajuda a manter os pacientes mais tempo em enfermarias, evitando que vão muito precocemente para o CTI e para a entubação’, diz Helder Yankous, superintendente executivo da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis.





De acordo com o superintendente, o equipamento é uma alternativa importante e que faz com que o hospital consiga ter mais leitos disponíveis no CTI, além de ajudar os pacientes. Helder conta, ainda, que os equipamentos, normalmente, têm de 80% a 100% de uso no hospital.





Segundo o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, “sem dúvida alguma o equipamento vai salvar muitas vidas e auxiliar bastante no trabalho dos profissionais de saúde”.





Além do Hospital da Baleia e Hospital São Francisco, receberam os capacetes o Hospital Mário Penna, a Santa Casa BH, o Hospital São Lucas, Hospital Evangélico, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Nova Lima.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram