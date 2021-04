UPA de Divinópolis devolve capacetes Elmo por alto consumo de oxigênio

A Secretaria de Saúde sinalizou interesse em utilizar os capacetes no Hospital Regional (foto: Divulgação/Fiemg)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde funciona o hospital de campanha de Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas Gerais, devolveu os 30 capacetes Elmo doados pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) para tratamento contra a COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) alegou alto consumo de oxigênio a partir de parecer técnico emitido pela White Martins, fornecedora do produto.



Em nota, a Semusa ressaltou a importância e benefícios que os capacetes representam na eficaz tratamento de pacientes diagnosticados com a COVID-19 ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entretanto, informou que o uso deles representa incremento de oxigênio acima do contratualizado com o fornecedor.



“Neste instante, não há garantia para ampliação do fornecimento que já foi previsto para este ano em 30%”, informou.



Além disso, a UPA “não conta com rede de gases suficiente e adequada para utilização simultânea de respiradores e capacetes.



“Tendo em vista que tais limitações, neste instante, agregam riscos consideráveis na assistência prestada aos pacientes, e diante da impossibilidade de alteração da rede de gases e ampliação no fornecimento de O2 neste momento, a Secretaria Municipal de Saúde reencaminha à Fiemg os 30 capacetes Elmo dispensados”, comunicou.



Hospital Regional



Ao devolver, a Secretaria de Saúde sinalizou interesse em utilizar os capacetes no Hospital Regional. Há um estudo para abertura de leitos emergenciais em uma ala mais avançada da obra paralisada. O convênio com o governo do estado estava previsto para ser assinado na semana passada, porém, não houve avanços até o momento.



Caso se confirme, serão abertos 20 novos leitos de terapia intensiva e 40 de enfermaria, todos de retaguarda para a COVID-19 e com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Nesta oportunidade, seria extremamente importante que a Fiemg pudesse disponibilizar novamente os 30 capacetes Elmo para utilização na assistência a estes pacientes em estrutura adequada e segura para seu funcionamento”, ponderou.



"Surpresa"



A Fiemg - Regional Centro-Oeste afirmou que se surpreendeu com a recusa na utilização e com a devolução dos capacetes Elmo. A doação ocorreu a partir de mobilização do setor empresarial. Cada aparelho custa, em média, R$ 1,2 mil.



“Informamos que antes de efetuada a entrega dos aparelhos, todos os detalhes técnicos foram analisados pela Secretaria de Saúde, através do secretário da pasta, Alan Rodrigues, e os capacetes foram entregues à Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis somente após confirmada as condições de uso”, explicou.