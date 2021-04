COVID-19 em BH: ocupação de leitos de UTI volta a apresentar aumento

O boletim dessa quarta-feira indicava uma ocupação de leitos de terapia intensiva na casa dos 84,8%. Nesta quinta, houve um salto para. Os leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) tiveram um aumento na demanda, saindo de 87,7% para 91,4%. Na rede suplementar, o índice subiu de 82% para 83%.

Em relação aos leitos de enfermaria, a ocupação caiu de 68,1% para 65,4%. Isso é reflexo da queda na demanda por unidades na rede SUS, que foi de 67,6% para 65,8%. Na rede suplementar, o índice também diminuiu de 68,7% para 65%.

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Outro parâmetro fundamental da pandemia, a taxa de transmissão do coronavírus se manteve em. Isso significa que 100 pessoas doentes são capazes de passar COVID-19 para outras 87.Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.086 casos na cidade por COVID-19 e 51 mortes provocadas pela doença. Até o momento, 3.814 pessoas já perderam a vida por complicações do coronavírus em BH e 161.181 diagnósticos positivos já foram confirmados.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.