BH avalia rumos da flexibilização, apesar da onda vermelha de Zema

Reuniões na prefeitura podem definir novos rumos do comércio

continua avaliando os rumos dona cidade, mesmo após o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) anunciar retorno da Grande BH à onda vermelha, com menos restrições . Na tarde desta quinta-feira (15/4) novas discussões na prefeitura podem levar a uma decisão.

O que acontece é que a Prefeitura de BH não faz parte do Programa Minas Consciente, que orienta os municípios em relação às medidas de flexibilização. A fase anterior, chamada “onda roxa”, era impositiva, ao contrário das outras ondas do programa.

“O Município, juntamente com Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19, ainda está analisando o cenário pandêmico para definir os rumos da. As discussões podem se estender até esta sexta-feira (16/4)”, informou a prefeitura, em nota.

Falta de medicamentos adia decisão sobre reabertura do comércio em BH

Ontem, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) se reuniu com os integrantes do comitê formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás e pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.

“Há o receio de que nós fiquemos sem os medicamentos para intubação, para manutenção do paciente em sedação, eventuais cirurgias, antibióticos para eventuais infecções que acontecem muito nesses pacientes”, disse o médico.

“Qualquer estresse a mais no sistema, sem os medicamentos, pode ficar insustentável. O baixo número de medicamentos também compromete as decisões. É por isso que está demorando, muitas opiniões, muitas ideias, muitas incertezas. Temos um cenário com pouco mais de cautela ao se tomar uma decisão que tem que ser muito assertiva para evitar transtornos e riscos para a população”, afirmou.

