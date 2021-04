''Decisão de abrir comércio não é fácil'', diz médico do Comitê COVID de BH

A Prefeitura de(PBH) ainda não definiu os rumos do comércio na capital. Uma reunião que começou nesta quarta-feira (14/04) pode se estender até sexta (16/04) . De acordo com Estevão Urbano, médico infectologista membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 da capital, é preciso cautela.

“A decisão ainda não foi tomada, a reunião continua amanhã também. São muitos fatores envolvidos nisso, a falta de medicamentos é apenas um deles e também os números, as tendências, não estão muito claras pra gente. É preciso um pouco mais de conversa, de entendimento das tendências da estatística que estamos acompanhando e está demandando mais tempo. A decisão pode sair amanhã ou sexta... vai depender muito dos números e da nossa avaliação como um todo”, disse Urbano.

A reunião começou às 14h desta quarta-feira (14/4) com a presença do prefeito(PSD). O Executivo sofre pressão pela retomada dos serviços considerados não essenciais e também pela manutenção ou até novas restrições.

Segundo a prefeitura, a principal questão é a falta de medicamentos na rede hospitalar. “Em que pese a melhora dos índices de monitoramento, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 avalia as perspectivas de suprimento de insumos e medicamentos destinados à rede hospitalar de Belo Horizonte, para a tomada de decisões em relação à reabertura das atividades na cidade”, diz comunicado emitido pela PBH.

Estevão reforça que a falta de remédios atrapalha em muito a possibilidade de flexibilizar as restrições. “Há o receio de que nós fiquemos sem os medicamentos para intubação, para manutenção do paciente em sedação, eventuais cirurgias, antibióticos para eventuais infecções que acontecem muito nesses pacientes”, disse o médico.



Sistema de saúde em alerta

“Qualquer estresse a mais no sistema, sem os medicamentos, pode ficar insustentável. O baixo número de medicamentos também compromete as decisões. É por isso que está demorando, muitas opiniões, muitas ideias, muitas incertezas. Temos um cenário com pouco mais de cautela ao se tomar uma decisão que tem que ser muito assertiva para evitar transtornos e riscos para a população”, afirmou.

O médico infectologista demonstrou que ainda não tem uma opinião definida sobre a abertura da cidade, assim como os colegas, e por isso a dificuldade da decisão.

“Estamos pesando todos os fatores e não dá ainda para ter uma certeza da abertura ou não, se há abertura e de quais setores etc. Tá tudo muito numa linha tênue e por isso há demora na decisão e isso está sendo feito com muita cautela. Não está sendo uma decisão fácil porque tem muitas coisas envolvidas”, finalizou.

