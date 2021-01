Ruas, avenidas e praças de Esmeraldas terão novo CEP nesta segunda

Os CEPs específicos estão disponíveis para consulta no site dos Correios e também nas agências de Esmeraldas (foto: Reprodução/Google Street View)

A partir desta segunda-feira (4/1), a área urbana de Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, passa a contar com novos códigos de endereçamento postal (CEP), específicos para os logradouros. Assim, cada avenida, praça, rua e travessa passam a ter um CEP individual. Os novos códigos estão entre os números 32800-000 e 32824-999, substituindo o geral, 35740-000.

estão disponíveis para consulta no Os CEPs específicospara consulta no site dos Correios e também nas agências de Esmeraldas.









Ainda segundo os Correios, após o aumento do uso do CEP devido às transações feitas pela internet foi verificado que a mudança vai resultar na melhoria dos serviços prestados. Dessa forma, vai simplificar os processos de triagem e distribuição realizada por meio de recursos automatizados.





A codificação postal foi realizada em parceria com a Prefeitura de Esmeraldas, que disponibilizou o cadastro de logradouros e distritos com as denominações oficiais aos Correios.





Os Correios alerta que caso o cidadão identifique a falta de CEP no seu logradouro, ou erro no cadastro, poderá solicitar a correção da informação na Prefeitura de Esmeraldas – Secretaria de Obras, telefone (31) 3522-5147, que repassará aos Correios os dados alterados. Os Correios também estão à disposição no Canal de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 725 0100.





Além dos locais dentro da sede da cidade, os povoados de Esmeraldas também terão CEP específico segue a lista:





Povoado Urucuia - 32824-000

Povoado Cancelinha - 32810-000

Povoado Encontro das Águas - 32811-000

Povoado Vargem Bento da Costa - 32811-100

Povoado Vale das Graças 32811-200

Povoado de São José 32811-400

Povoado Porteira de Chaves - 32811-600

Povoado Medeiros - 32811-700

Povoado Cachoeirinha - 32811-800

Povoado Boa vista - 32812-000

Povoado Vista Alegre - 32813-000

Povoado Bambus - 32813-500

Povoado Caio Martins - 32813-600

Povoado Padre João - 32813-800

Área Rural - 32809-899