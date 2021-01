Jovem morre afogado ao tentar nadar em lagoa de Esmeraldas

(foto: CBMMG/Divulgação )

Feriado prolongado é, para muita gente, o momento de procurar se divertir em lagoas, cachoeiras e rios. Mas muitas vezes, a decisão termina em tragédia. Este foi o caso de SMSSO, de 19 anos, que morreu vítima de afogamento na Lagoa da Ilha, em Esmeraldas.

O Corpo de Bombeiros foi comunicado logo depois do desaparecimento da vítima nas águas. Cinco viaturas foram enviadas ao local, inclusive o helicóptero Arcanjo. Pouco depois, o corpo foi localizado e retirado da água. Havia ainda a esperança de que SMSSO pudesse ser ressuscitado.





Procedimentos cardiorrespiratórios foram realizados, no entanto, a vítima já estava em óbito. Testemunhas contaram que o jovem havia entrado na água, indo para a parte funda. Em determinado instante, ele afundou. Teria retornado à superfície três vezes, antes de desaparecer.

Queda em cachoeira

Um homem de 20 anos foi resgatado, ainda com vida, na Cachoeira do CPA, que fica no quilômetro 30 da Rodovia MG-188, em Coromandel. Segundo testemunhas, a vítima, que estaria embriagada, saltou de uma algura de cinco metros e caiu na água. No entanto, o local é cheio de pedras e ele bateu com a cabeça numa delas, sofrendo um corte profundo na testa.

(foto: CBMMG/Divulgação )



Quando os bombeiros chegaram ao local, de difícil acesso e com barrancos e pedras, chovia. Foi quando encontraram a vítima caída em meio às pedras. Ela foi imobilizada, foram feitos curativos e ele foi conduzido numa maca, içado e levado para o Pronto Socorro de Coromandel.