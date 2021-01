Corpo encontrado pela PM pode ser de motorista de aplicativo desaparecido

Carro do motorista de aplicativo foi encontrado abandono em um local próximo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Pode ser doAnderson Coelho Alves, de 27 anos,desde a última quinta-feira (31/12), onuma estrada de terra próximo a. Mais cedo, em um local próximo, no Bairro Bairro Novo Horizonte, no mesmo município, foi encontrado o carro do desaparecido, um Palio preto.