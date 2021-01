Acidente de avião deixa três feridos em aeroporto de Diamantina

Avião se acidentou ao tentar pousar no aeroporto de Diamantina (foto: Reprodução redes sociais)

Em vídeo, Bombeiros de MG registram o acidente de avião que deixou três feridos no aeroporto de Diamantina



Vídeo CBMG/Divulgação

Uma aeronave de pequeno porte se acidentou deixando três dos quatro ocupantes feridos, na manhã deste sábado (2/1) ao tentar pousar no Aeroporto JK, em Diamantina, no Vale do Rio Jequitinhonha.Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a aeronave pousava para realizar transporte aeromédico e se acidentou nessa manobra.Estavam embarcados o piloto, um co-piloto, uma médica e um enfermeiro. As três vítimas tiveram ferimentos leves.Segundo o CBMMG, a aeronave é da Brasil Vidas Set Taxi Aéreo. "À principio, o avião saiu da pista no momento do pouso. Eles estavam buscando um paciente de COVID-19 na cidade para encaminhar a outro hospital, ainda não informado", informa a corporação.Os feridos eleves foram identificados pelo CBMMG como sendo o enfermeiro João Carlos Barbosa, a médica Amanda Gabriela Dourado e o co-piloto Eduardo Valim Macena. O nome do piloto não foi identificado.Três viaturas de resgate foram enviadas ao local do acidente para realizar o socorro dos feridos e controlar a situação da aeronave para impedir qualquer possível incêndio.