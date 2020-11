Sete casas são destelhadas por avião militar, dizem moradores; veja

Além das residências, pelo menos um carro foi afetado (foto: Divulgação/Arquivo pessoal ) de um condomínio na zona leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram destelhadas depois da passagem de um avião militar pela região, de acordo com relatos de moradores. Ninguém se feriu, mas além da avaria das residências, pelo menos um carro foi afetado. O momento em que as casas são destelhadas foi flagrado por câmeras de segurança do residencial. de um condomínio na zona leste de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foramdepois da passagem de um aviãopela região, de acordo com relatos de moradores. Ninguém se feriu, mas além da avaria das residências, pelo menos umfoi afetado. O momento em que as casas são destelhadas foide segurança do residencial.





08:51 - 11/09/2020 Homem furta loja e é preso após embarcar em avião no Aeroporto de Confins telhado das residências. Na casa mais afetada, a moradora se escondeu debaixo da mesa e o veículo da família teve parte da lataria amassada e vidros quebrados. Os forros dos sete imóveis afetados ficaram expostos.



Segundo a assistente administrativa do condomínio, Amanda Oliveira, foi feito contato com o aeroporto de Uberlândia, que é próximo ao conjunto de casas, e foi dada a informação que houve a passagem de pelo menos uma aeronave pelo local. “Um funcionário (do aeroporto) disse que um avião militar estava em treinamento sobre a região e não chegou a pousar. Ele arremeteu e gerou essa coluna de vento sobre as casas”, afirmou.



Veja o momento: O caso aconteceu no condomínio Terra Nova II, no Bairro Jardim Califórnia, na tarde desta quarta-feira (5), quando moradores ouviram um barulho muito alto e houve uma rajada de ventos que tirou parte dodas residências. Na casa mais afetada, a moradora se escondeu debaixo da mesa e o veículo da família teve parte da lataria amassada e vidros quebrados. Os forros dos sete imóveis afetados ficaram expostos.Segundo a assistente administrativa do condomínio, Amanda Oliveira, foi feito contato com o aeroporto de Uberlândia, que é próximo ao conjunto de casas, e foi dada a informação que houve a passagem de pelo menos uma aeronave pelo local. “Um funcionário (do aeroporto) disse que um avião militar estava em treinamento sobre a região e não chegou a pousar. Ele arremeteu e gerou essa coluna de vento sobre as casas”, afirmou.

Sete casas são destelhadas por avião militar, dizem moradores. Veja vídeo:https://t.co/pCB9Q0to6V pic.twitter.com/pRyZtLjXHi %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 5, 2020





Ainda não foi contabilizado o prejuízo total e os imóveis foram tampados com lonas fornecidas pela administração do condomínio até que os reparos fossem finalizados, uma vez que Uberlândia entra na estação chuvosa. O Corpo de Bombeiros esteve no local e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar (PM) com os sete relatos.





Os moradores aguardam resposta do aeroporto ou da Força Aérea Brasileira (FAB sobre o assunto para tomar providências. Não está descartada a possibilidade de acionamento do Ministério Público.





A reportagem fez contato com a FAB e pediu uma posicionamento sobre o caso, mas até o fechamento dessa reportagem não houve o retorno prometido pela assessoria.