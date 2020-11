Prefeitura de Uberlândia reabre biblioteca e galerias municipais

A biblioteca voltou a operar come devoluções de livros. Será obrigatório o uso de máscara e o respeito às marcações de distanciamento instaladas no piso. As galerias Ido Finotti, Lourdes Saraiva, Geraldo Queiroz e as salas Alternativa e de Experimentos Visuais também poderão ser visitadas com o uso obrigatório de máscara e entrada de no máximo cinco pessoas por vez.A reabertura da Biblioteca Municipal não terá restrição de horário, funcionando de segunda a sexta-feira, entre 8h15 e 18h45, na praça Cícero Macedo, região central da cidade, no prédio do Centro Municipal de Cultura. De maneira geral, as galerias e demaisvão funcionar entre 12h e 18h.