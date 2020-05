Avião se acidenta em BH ao decolar do Aeroporto Carlos Prates

Avião monomotor sofreu pane ao decolar e derrapou na pista do aeroporto (foto: CBMMG)

Um avião monomotor que tentava decolar da pista do Aeroporto Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi obrgado a fazer um pouso de emergência e derrapou indo parar na vegetação do entorno do aeródromo. Ninguém se feriu.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), "o monomotor chegou a iniciar a decolagem, porém houve uma pane mecânica. Foi necessária a realização de um pouso forçado imediato. A aeronave então, pousou improvisadamente, rodou na pista e atingiu a vegetação dentro do aeroporto", informou a corporação.O acidente desencadeou uma reação rápida do CBMMG, que empenhou cinco viaturas para o local. Os militares trabalharam na estabilização da aeronave e aguardam a perícia técnica.O motivo de tamanho esforço é o histórico de pelo menos oito acidentes graves nos últimos 12 anos. No último deles, em 21 de outubro de 2019, quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas quando um monomotor caiu no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga, no Bairro Caiçara, mesma região. Foi o segundo acidente com mortes só naquele ano.