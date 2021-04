Presidente do Sindilojas-BH vai à prefeitura e pede reabertura do comércio

Nadim Donato, presidente do Sindilojas-BH, na porta da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) presidente do Sindicato dos Lojistas de Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), Nadim Donato, foi à prefeitura no início da tarde desta quarta-feira (14/4) para pedir a retomada da atividade comercial na cidade. Ele se encontrou com secretários do Executivo municipal e entregou a eles uma pesquisa do sindicato que aponta alto grau de endividamento e inadimplência do setor. do),foi à prefeitura no início da tarde desta quarta-feira (14/4) para pedir adana cidade. Ele se encontrou com secretários do Executivo municipal e entregou a eles uma pesquisa do sindicato que aponta alto grau de endividamento e inadimplência do setor.









A visita do presidente do Sindilojas-BH aconteceu pouco antes de uma reunião do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 com o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD) . No encontro, será definido se a capital mineira vai permitir a retomada das atividades consideradas não essenciais ou não.





Quarto fechamento

Somente serviços considerados essenciais podem funcionar na capital desde 6 de março. Esse foi o quarto fechamento do comércio na cidade, com o começo da pandemia.