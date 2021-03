Decreto de Kalil: confira o que pode funcionar e o que está proibido em BH

Praças públicas, como a Praça da Liberdade, serão interditadas a partir deste sábado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte publicou na edição deste sábado (13/03) do atividade comercial na cidade e coloca a capital mineira na maior clausura desde o início da pandemia de COVID-19, há um ano. publicou na edição(13/03) do Diário Oficial do Município (DOM) um decreto que restringe ainda mais ana cidade e coloca a capital mineira na maior clausura desde o início dade, há um ano.









Algumas medidas já passam a valer a partir deste sábado, como o fechamento de parques e das pistas de caminhada, enquanto outras começam a vigorar na segunda-feira (15/03). O comércio da construção civil (varejo), cursos de línguas estrangeiras e de danças, carros de lanche, cultos com templos abertos e lojas de conveniências de postos de gasolina são alguns dos afetados com o novo decreto.





Desde o último sábado (06/03), somente serviços essenciais podem funcionar na cidade, sendo esse o quarto fechamento do comércio em BH desde março de 2020, com o começo da pandemia. Um novo avanço do coronavírus motivou as ações tomadas pela prefeitura.

BH chegou nessa sexta-feira (12/03) a 122.302 diagnósticos confirmados da COVID-19: 2.885 mortes, 6.355 pacientes em acompanhamento e 113.062 recuperados. Em comparação ao balanço anterior, houve registro de mais 16 mortes e 1.465 casos.





A taxa de transmissão do novo coronavírus bateu recorde pelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte nessa sexta. Conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o indicador está em 1,25 e se mantém na zona crítica da escala de risco.





Isso quer dizer que a cada 100 infectados em BH, mais 125 pessoas se tornam vítimas da pandemia. O boletim da última quinta-feira (11/03), outro recorde, atestou um índice de 1,22.