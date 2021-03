Abrasel-MG questiona proibição da retirada de pedidos nos restaurantes

Os restaurantes de Belo Horizonte só poderão atender por delivery, a partir de segunda-feira (15/3) (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Abrasel-MG) questionou a proibição da retirada de pedidos nos restaurantes, delivery, com portas fechadas a partir desta segunda-feira (15/3). A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais () questionou adanos restaurantes, anunciada nesta sexta-feira (12/3), pela prefeitura de Belo Horizonte . Os estabelecimentos só poderão vender por meio do, coma partir desta segunda-feira (15/3).





Segundo o presidente da entidade, Matheus Daniel, a opção de buscar o alimento em restaurantes da cidade, além de ser uma alternativa para alimentar a população - principalmente aqueles que não têm familiaridade com plataformas de delivery - garante empregos de trabalhadores do setor, que atualmente só conseguem renda por meio do delivery e da retirada dos pedidos no local.





“Será mais um prejuízo para o setor que sofre desde o primeiro fechamento da cidade, há quase um ano, e pode acarretar ainda mais desempregos”, afirma.





A entidade ressalta que a entrega dos pedidos, nos estabelecimentos, para almoço e jantar não gera aglomeração e questiona se essa proibição não acarretaria em ainda mais tumultos em supermercados da cidade.





“Há vários profissionais da saúde e dos demais serviços realmente essenciais que precisam se utilizar deste serviço e serão prejudicados. O take away deveria ser liberado pelo menos até às 22:00.”

Fiscalização e fechamento





A associação espera que as medidas de fiscalização sejam realmente implacáveis como anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil. “Já passava da hora dessa fiscalização. Vamos torcer para que funcione e abranja toda a cidade e não somente as regiões centrais, ela não pode ser seletiva”, diz.





Matheus Daniel ainda pondera sobre a importância do fechamento: “Preferimos um fechamento severo de 10, 15 dias, que seja realmente capaz de controlar o grave quadro da pandemia em nossa cidade enquanto a prefeitura aumenta os leitos e compra vacina, do que vivermos nessa inconstância de abrir e fechar nossos negócios em um curto espaço de tempo, sem nenhuma previsibilidade”, completa.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira