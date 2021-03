PBH pede colaboração das pessoas para que aulas possam voltar

AM

Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte dizem que é preciso controlar a pandemia para liberar as aulas presenciais (foto: PixaBay/Reprodução) volta às aulas em Belo Horizonte vem sendo tópico de debate entre alunos, pais, professores, médicos e integrantes do Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da prefeitura. Entre prós e contras, o assunto foi comentado na coletiva realizada, nesta sexta-feira (12/3), vem sendo tópico deentre alunos, pais, professores, médicos e integrantes do Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da prefeitura. Entre prós e contras, o assunto foi comentado na coletiva realizada, nesta sexta-feira (12/3), para anunciar as novas medidas de restrição aplicadas na capital mineira.





Questionada sobre o assunto, a secretária municipal de Política Urbana, Maria Fernandes Caldas, esclareceu que o funcionamento das escolas não foi paralisado. Isso porque as instituições precisam manter o ensino a distância.





“O trabalho administrativo das escolas não está suspenso, nem pode estar, porque as escolas não pararam. Existem as aulas virtuais, existe um funcionamento de escolas no geral. Não existe essa suspensão e nem temos a intenção de suspender”, afirmou.





O secretário municipal da Saúde, Jackson Machado, ponderou a importância das escolas para as crianças.





“Sabemos a importância das escolas na saúde das crianças. Temos consciência que o distanciamento social traz problemas de relacionamento e depressão. Então, as escolas têm que estar preparadas para quando a cidade voltar. Mas, neste momento, não é a nossa prioridade”, informa.





Angela Dalben, secretária de Educação, ressaltou que, se as pessoas continuarem saindo nas ruas, as crianças vão continuar sem poder ir para as escolas.





"Nós, da escola, estamos doidos para voltar. A cidade toda quer voltar. Mas o que está sendo feito hoje, é preciso bom senso. Precisamos colaborar. Se temos um ônibus cheio de pessoas... Precisamos avaliar. Andar ou não andar de ônibus? Vamos trabalhar de casa. Dentro dos escritórios, as pessoas precisam avaliar quem precisa estar lá dentro. Se não colaborarem, nossas crianças vão ficar sem escola”, afirmou.





“Peço para cada cidadão que pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa fora de casa, porque é fundamental que as crianças estejam nas escolas”, reforçou.