Kalil volta a fechar praças e pistas de caminhada de BH

Caminhadas em espaços como a orla da Pampulha voltam a ser proibidas em BH (foto: Leandro Couri/EM - 10/1/2021) fechamento das praças e pistas de caminhada espalhadas pela capital mineira. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta sexta-feira (12/3) a ampliação das restrições de saúde para tentar conter o avanço da pandemia de COVID-19. Entre as medidas está ode caminhada espalhadas pela capital mineira.





A proibição das caminhadas em áreas públicas começa a valer já neste sábado (13/3), assim como o fechamento das praças. Já as novas restrições das atividades comerciais entram em vigor na segunda-feira (15/3).









No início da pandemia, em março do ano passado, Kalil também decretou o fechamento de mais de 770 praças de Belo Horizonte, entre elas a da Liberdade, do Papa, JK, da Assembleia e da Lagoa Seca, que são pontos preferidos de caminhadas na capital mineira.





Na tentativa de impedir a circulação das pessoas no espaço público, a prefeitura cercou as áreas com grades. Já as ruas de acesso à orla da Lagoa da Pampulha eram bloqueadas aos fins de semana e feriados.





A reabertura desses espaços só foi autorizada em agosto do ano passado, com a ampliação das medidas de flexibilização.





Veja a lista com as novas restrições determinadas pela PBH:





1. Lojas de construção civil – Fechadas

2. Escolas de dança e arte – Fechadas

3. Praças e parques - Fechadas

4. Locais de caminhadas - Fechados

5. Carros de lanches - Proibidos

6. Restaurantes - Podem funcionar apenas no sistema de delivery, com as portas fechadas

7. Lojas de conveniência - Abertas apenas de segunda a sexta, até as 18h

8. Igrejas e templos - Abertos, mas sem celebrações

9. Fiscalização será implacável na cidade de Belo Horizonte, de forma integrada entre Guarda Municipal e Polícia Militar