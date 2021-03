Kalil descarta lockdown em BH: 'Não temos mais o que fechar'

Prefeito disse, nesta sexta, que não há mais atividades a serem fechadas na cidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Toque de recolher é ‘inócuo’

Medidas anunciadas pela Prefeitura de BH nesta sexta (12/3):

Proibição do varejo da construção civil a partir desta segunda (16/3)

Proibição do funcionamento dos cursos de língua estrangeira e de danças a partir desta segunda

Proibição dos carros de lanche a partir desta segunda

Proibição dos cultos religiosos com templo aberto a partir desta segunda

Restaurantes só podem vender via delivery, com portas fechadas a partir desta segunda

Lojas de conveniência dos postos de combustíveis apenas de segunda a sexta, até 18h, a partir desta segunda

Fechamento de parques a partir deste sábado (13/3)

Fechamento de pistas de caminhada a partir deste sábado

Fiscalização mais rígida por meio da PM e da GMBH

A situação da capital

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), descarta adotar lockdown na capital mineira. Apesar de, nesta sexta-feira (13/3), endurecer as medidas de combate aoe anunciar o fechamento de novas atividades econômicas, Kalil disse que, agora, não há mais setores que podem cerrar as portas. A busca passa a ser por empresas que podem funcionar em home office, mas ainda adotam o trabalho presencial.“Não temos mais o que fechar. Só falta fechar supermercados, e ninguém comer, e farmácias, e ninguém comprar remédio. O fechamento acabou. Não temos mais o que fechar. Temos que descobrir esse povo andando na rua, o que é”, disse, em entrevista coletiva.A ideia daé desenvolver estudo, conduzido pela secretaria de Regulação Urbana, para apontar os serviços que podem funcionar por meios remotos.“Faço esse apelo para que trabalhem em casa e façam o home office. Não podemos continuar com essa lotação nos ônibus. Existe um mistério nisso aí. O mistério está nos prédios comerciais de Belo Horizonte”, clamou o prefeito. “O que nos causa estranheza não é o transporte público lotado. É o que esse povo está fazendo nas ruas”, completou.Questionado sobre a possibilidade de adotar restrições para saídas noturnas, como outras cidades mineiras têm feito, Kalil foi taxativo: para ele, medidas do tipo são inefetivas, pois não afetam diretamente a circulação de pessoas durante o dia.“É inócuo. Não adianta abrir a cidade toda, como Sabará está fazendo, por exemplo, e amontoar todo mundo de dia, mas fazer toque de recolher durante a noite. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto. O que temos que fazer é fechar de dia, pois aí não tem motivo para andar à noite”, opinou.De acordo com o chefe do poder Executivo belo-horizontino, opoderia, também, prejudicar estratégias adotadas por casas de saúde e estabelecimentos altamente essenciais, como as farmácias.“Fechar durante a noite é lindo, mas tenho troca de turno em hospitais e postos de saúde. Isso não é uma cidade pequena. Estudamos isso, sim, mas é absolutamente inócuo. Se eu fizer isso, além dos turnos de hospitais, tiro o essencial, que são, principalmente, farmácias e supermercados. É absolutamente inócuo se não tiver uma decisão durante o dia”.Na semana passada,retornou à fase zero do funcionamento do comércio, com expediente apenas dos serviços essenciais, como supermercados, padarias, drogarias e postos de combustíveis. Nessa quinta (11/3), porém, a cidade registrou seus três indicadores fundamentais na zona crítica da escala de risco: as ocupações dos leitos de enfermaria e de UTI e o número médio de transmissão por infectado pelo coronavírus.Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, o fator RT chegou a 1,22. Essa é a maior taxa de transmissão da série histórica desde 4 de agosto: a cada 100 infectados, novos 122 se tornam vítimas da pandemia, em média. Já a ocupação das UTIs dos leitos públicos e privados para a COVID-19 chegou a 89,4%. Esse dado também é recorde para o indicador.Antes, a maior taxa de uso era do balanço de 11 de janeiro: 86,5%. Recorde também para o percentual de uso das enfermarias: 75,6%. O recorde anterior era justamente do balanço dessa quarta, quando a PBH contabilizou 71,6% dos leitos do tipo ocupados.Conforme o último balanço da prefeitura, BH registra 120.837 casos confirmados da doença: 2.869 mortes, 5.848 pacientes em acompanhamento e 112.120 recuperados.