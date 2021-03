''Fechamento do comércio não é solução para conter a doença'', diz CDL/BH

CDL/BH reclama de novas restrições impostas ao comércio de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) CDL/BH) se manifestou após o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciar, nesta sexta-feira (12/3), pandemia da COVID-19. Para o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, o fechamento do comércio não é a solução para conter o avanço da doença. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte () se manifestou após o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciar, nesta sexta-feira (12/3), novas restrições para o funcionamento do comércio da capital , diante do aumento nos indicadores dadaPara o presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, onão é a solução para conter o avanço da doença.





“Nós já sabemos, desde o ano passado, que os principais problemas são as festas clandestinas e as aglomerações no transporte coletivo e nos espaços públicos, casos em que a prefeitura não está se esforçando para fiscalizar”, disse.





Souza e Silva também lamentou o fato de a prefeitura ter imposto mais sacrifícios ao comércio, “mesmo reconhecendo que este fechamento não está aumentando o índice de isolamento social na cidade.”





Segundo ele, “a entrevista de hoje do prefeito Alexandre Kalil, somente reforça aquilo que já estamos falando há muito tempo. O fechamento do comércio não é solução para conter o avanço da doença", completa.





Comércio funcionando de forma clandestina e ônibus lotados





Estado de Minas registrou Mesmo com as restrições impostas para o comércio de serviços não essenciais valendo desde o sábado (6/3), muitos estabelecimentos estão descumprindo a lei na capital. Na manhã desta sexta-feira (12/3), a reportagem doregistrou muitas lojas funcionando com meia porta ou a portas fechadas , em diferentes regiões da cidade.





O mesmo acontece com o transporte público da capital . Usuários vivem uma rotina marcada por viagens em ônibus e metrôs cheios.

Nove medidas





O prefeito Alexandre Kalil anunciou nove medidas de restrições da atividade comercial da cidade nesta sexta-feira. Duas começam a valer já neste sábado (13/3) e outras sete na próxima segunda-feira (15/3).





Confira, abaixo, a lista das medidas anunciadas pela PBH:





Proibição do varejo da construção civil e cursos de língua estrangeira, arte e dança a partir desta segunda (16/3) Aglomerações coibidas Proibição dos carros de lanche a partir desta segunda Proibição dos cultos religiosos com templo aberto a partir desta segunda Restaurantes só podem vender via delivery, com portas fechadas a partir desta segunda Lojas de conveniência dos postos de combustíveis apenas de segunda a sexta, até 18h, a partir desta segunda Fechamento de parques, praças e pistas de caminhada a partir deste sábado (13/3) Fiscalização mais rígida por meio da PM, fiscais e GMBH Estudo para suspensão de atividades de serviços em prédios comerciais *Estagiária sob supervisão