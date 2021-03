Comércio de BH resiste a fechamento e parte funciona de forma clandestina

Barbearia usa uma lona preta para tampar a entrada do estabelecimento (foto: Gladyston Rodrigues/ E.M/ D.A Press) descumprimento da lei. Em Belo Horizonte somente atividades consideradas essenciais pela prefeitura, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias e sacolões podem funcionar desde o último sábado (06/03), como medida para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Apesar de o decreto que fecha a atividade comercial, não é preciso andar muito pela cidade para notar oda lei.









A forma de atendimento também varia. Você pode marcar o atendimento via rede social ou até mesmo bater à porta com “códigos”. Algumas batidinhas, a porta sobe e o cliente entra normalmente no estabelecimento.





No Bairro Guarani, Região Leste da cidade, em especial na Avenida Waldomiro Lobo, é possível notar diversas atividades em funcionamento. Salões de beleza (muitos com as portas abertas ou até "simulando" fechamento, com lonas), papelarias e loja de doces e chocolates são facilmente vistas como se fosse um dia rotineiro de pandemia.





Na Avenida Padre Pedro Pinto, Bairro Venda Nova, região de mesmo nome, o comércio clandestino era menor, muito pela presença de fiscais da prefeitura e da Guarda Civil Municipal. Contudo, lojas de sapatos e também roupas, lojas de mobília e papelarias funcionavam a meia porta ou portas abertas, apenas com fitas zebradas que, em tese, limitam aproximação.





No Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste, também havia fiscais da prefeitura, da guarda e até da Polícia Militar (PM). Mesmo assim, a aglomeração em frente a lojas de suprimentos e de assistência técnica eram notadas. Fato é que os casos anteriormente encontrados não foram percebidos pela "varredura" da reportagem na Avenida Abílio Machado, por exemplo.





A Prefeitura de BH informou que, entre sábado e essa quinta-feira (11/03), fechou 11 estabelecimentos que descumpriram normas estabelecidas no decreto mais recente. O Executivo também informou que realiza fiscalização diária e em locais estratégicos.





Os estabelecimentos que não cumprirem com as medidas de combate à COVID-19 estarão sujeitos à interdição e multa no valor de R$ 18.359,66. A prefeitura também informa que denúncias podem ser feitas pelo aplicativo da prefeitura e pelo telefone 156.





"Abre e fecha" em BH e cenário pandêmico





Foi a quarta vez que a Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu que somente serviços essenciais podem operar na cidade desde o início da pandemia. E as restrições podem aumentar, isso porque o prefeito Alexandre Kalil (PSD) agendou para a tarde desta sexta (12/3) uma entrevista coletiva.





A expectativa é de que a capital de Minas Gerais recue ainda mais e chegue a um nível mais rígido de restrição durante a pandemia de COVID-19. BH vive seu pior momento da pandemia, já que, segundo dados divulgados nessa quinta (11/3) pelo Executivo municipal, os três indicadores sobre a doença atingiram a zona crítica da escala de risco. Desde 4 de agosto de 2020, quando a prefeitura começou a divulgação diária desses dados, isso nunca havia acontecido.





O fator RT chegou a 1,22. Essa é a maior taxa de transmissão da série histórica desde 4 de agosto: a cada 100 infectados, novos 122 se tornam vítimas da pandemia, em média.





Já a ocupação das UTIs dos leitos públicos e privados para a COVID-19 chegou a 89,4%. Esse dado também é recorde para o indicador. Antes, a maior taxa de uso era do balanço de 11 de janeiro: 86,5%.





Recorde também para o percentual de uso das enfermarias: 75,6%. O recorde anterior era justamente do balanço da última quarta-feira (10/03), quando a Prefeitura de BH contabilizou 71,6% dos leitos do tipo ocupados.





Além disso, a cidade já registrou 120.837 casos do novo coronavírus, com 2.869 mortes. Dos óbitos, 10 foram contabilizados dentro de 24 horas, enquanto 914 diagnósticos positivos para a COVID-19 foram acrescentados.