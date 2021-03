Governo abre chamamento para contratar médicos em BH e Juiz de Fora

Chamamento emergencial tem 22 vagas para médicos no Hospital Eduardo de Menezes, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/05/2018) Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou, nesta sexta-feira (12/03), que está com inscrições abertas para o chamamento emergencial para contratar, de forma temporária, 31 médicos que irão atuar nos leitos de terapia intensiva. Ao todo, 22 vagas são para trabalhar em Belo Horizonte e outras nove em Juiz de Fora, na Zona da Mata. informou, nesta sexta-feira (12/03), que está com inscrições abertas para o chamamento emergencial para contratar, de forma temporária,que irão atuar nos leitos de terapia intensiva. Ao todo, 22 vagas são para trabalhar eme outras nove em, na Zona da Mata.





19:52 - 12/03/2021 Kalil assina na segunda acordo para comprar 4 milhões de doses da Sputnik Hospital Eduardo de Menezes, na Região do Barreiro. São nove vagas para médicos generalistas, sendo sete para 12 horas semanais e duas para 24 horas semanais. Especialistas de terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral também estão sendo convocados. Neste caso, são cinco vagas para 12 horas semanais e sete vagas para 24 horas semanais. As 22 vagas para atuar em Belo Horizonte são referentes ao, na Região do Barreiro. São nove vagas para médicos generalistas, sendo sete para 12 horas semanais e duas para 24 horas semanais. Especialistas de terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral também estão sendo convocados. Neste caso, são cinco vagas para 12 horas semanais e sete vagas para 24 horas semanais.





Além disso, há uma vaga para médico ecocardiografista, com carga horária de 12 horas semanais. O edital para vagas em Belo Horizonte pode ser acessado pelo link.





Já em Juiz de Fora, as vagas são para o Hospital Regional João Penido. São quatro oportunidades para médicos generalistas, com 12 horas semanais, e cinco vagas para especialistas, sendo três sendo três para jornada semanal de 12 horas e duas para 24 horas por semana. Neste caso, qualquer especialidade é aceita, desde que o profissional possua experiência no atendimento em urgência e emergência.





Os salários básicos para médicos generalistas são de R$ 3.500 (12 horas semanais) e R$ 7 mil (24 horas semanais). Para os médicos especialistas, os vencimentos são de R$ 4.595 (12 horas) e R$ 9 mil (24 horas). Desses valores estão excluídas as vantagens inerentes à função exercida e local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.