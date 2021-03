Kalil assina na segunda acordo para comprar 4 milhões de doses da Sputnik

Kalil assinará acordo para garantir 4 milhões de doses da Sputnik V para Belo Horizonte (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)





Após reunião com o consulado da Rússia, ficou definido que será assinado na segunda-feira o primeiro dos acordos com o Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela Sputnik V. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) March 12, 2021 Supremo Tribunal Federal (STF) que autoriza estados e municípios a adquirir vacinas em caso de falhas no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A transação para adquirir 4 milhões de doses da vacina russa deve custar cerca de R$ 200 milhões aos cofres da PBH. Pelo menos parte do pagamento deve ser adiantado. Kalil se baseou na decisão do(STF) que autoriza estados e municípios a adquirir vacinas em caso de falhas no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A transação para adquirir 4 milhões de doses da vacina russa deve custar cerca deaos cofres da PBH. Pelo menos parte do pagamento deve ser adiantado.





Dados preliminares de uma pesquisa publicada na revista científica “The Lancet” mostra que a eficácia da Sputnik V atingiu 91,6%, demonstrando um ótimo perfil de segurança. Os voluntários no teste tomaram duas doses do imunizante, num intervalo de 21 dias. Se for utilizada a mesma lógica, Belo Horizonte teria mais 2 milhões de vacinados. “Temos que providenciar o trâmite de importação e liberação, mas já tivemos a conversa com a cônsul da Rússia (em BH). Vamos disponibilizar 4 milhões de vacinas assim que a lei permitir e garantir o pagamento adiantado”, disse Kalil, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.Dados preliminares de uma pesquisa publicada na revista científica “The Lancet” mostra que a eficácia da Sputnik V atingiu, demonstrando um ótimo perfil de segurança. Os voluntários no teste tomaram duas doses do imunizante, num intervalo de 21 dias. Se for utilizada a mesma lógica, Belo Horizonte teria mais 2 milhões de vacinados.





Como BH tem 2.521.564 milhões de habitantes e 163.839 pessoas já foram imunizadas, atualmente, faltam vacinar 2.357.725 pessoas. Com a chegada das 4 milhões de doses da Rússia, se aplicadas as duas doses por pessoa, faltariam aplicar doses em 357.725 pessoas. Com isso, 84,82% da população belo-horizontina estaria imune





Estado de Minas mostrou que o acordo para destinar 4 milhões de doses para Belo Horizonte é Mais cedo, omostrou que o acordo para destinar 4 milhões de doses para Belo Horizonte é equivalente a 40% das unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde. A pasta assinou contrato nesta sexta-feira (12/03) para comprar 10 milhões de doses da Sputnik V. Com 2,5 milhões de habitantes, BH é responsável por 1,2% da população total do Brasil.





Aval da Anvisa





Ainda de acordo com a pasta, o pagamento pelos imunizantes será feito assim que a Sputnik V receber autorização emergencial de uso ou registro definitivo por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





No começo do mês, representantes de 18 estados e do Distrito Federal visitaram a sede da União Química, onde é produzido o ingrediente farmacêutico ativo (IFA). A principal matéria-prima da Sputnik V é feita para fins de teste. Na ocasião, governadores cobraram celeridade por parte da Anvisa para que seja dado o aval para a fabricação em escala comercial o quanto antes.





A Anvisa, por sua vez, nesta sexta-feira, disse que não recebeu respostas às exigências sobre a Sputnik V. De acordo com o gerente-geral de medicamentos do órgão, Gustavo Mendes, a agência “segue aberta para discussão com a União Química para uso do imunizante”.





Segundo Mendes, as informações exigidas para o uso emergencial da vacina russa ainda não foram respondidas. De acordo com o gerente da Anvisa, a reguladora e a União Química estão conversando para que haja a divulgação dos requisitos exigidos. "A expectativa é que os próximos passos sejam tomados pela empresa", afirmou.

Na próxima segunda-feira (15/03), o prefeito(PSD) vai assinar o primeiro acordo com o, responsável pela vacina. O anúncio foi feito pela rede social do chefe do Executivo municipal. Nesta sexta-feira (12/03), Kalil revelou a compra dedo imunizante para Belo Horizonte.