(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)



O Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH UFMG+) elaborou abaixo-assinado para ser entregue ao prefeito Alexandre Kalil pedindo ao gestor para aplicar o lockdown de 21 dias na capital. O documento 'Basta! Lockdown de verdade JÁ, por três semanas!' contém 567 assinaturas. A entrega será nesta quarta-feira (14/4), às 15h, na sede da prefeitura.

O documento será encaminhado ao prefeito da capital pela presidente do APUBH UFMG, professora Maria Rosaria Barbato, pela primeira suplente da diretoria, professora Solange Cervinho Bicalho Godoy, e pela docente da UFMG e filiada ao sindicato, professora Andrea Mara Macedo, entre outros filiados ao APUBH.

No documento, são listadas medidas rígidas que devem ser seguidas, como o impedimento de circulação de pessoas por motivos não-essenciais e a exigência de justificativa para o deslocamento. Há ainda a sugestão de “ampliação do horário do toque de recolher e fechamento do comércio não essencial, dos serviços e das indústrias. Apenas supermercados e farmácias deverão manter seu funcionamento, com horários restritos”. Os professores defendem que nos locais em que houve controle da pandemia o lockdown foi adotado.

Os professores também defendem que o poder público garanta auxílios emergenciais. Segundo o documento, a “política local de oferta de auxílios e meios de subsídio emergencial de sobrevivência para as categorias vulneráveis, para os trabalhadores em geral e empresários de pequeno e médio porte durante todo esse período”.