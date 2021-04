Secretário de Saúde pede urgência ao governo federal por 'kit intubação'

Sedativos e bloqueadores neuromusculares foi ressaltado pelo secretário como insumos de urgência em Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) intubar pacientes em leitos de terapia intensiva nos hospitais de Minas Gerais em situação crítica, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, fez um novo apelo ao Ministério da Saúde, pela reposição urgente de medicamentos necessários para o “kit intubação” da COVID-19. As informações são do Tribuna de Minas. Com o estoque de insumos paraem leitos de terapia intensiva nos hospitais de Minas Gerais em situação crítica, ode Estado de Saúde,, fez um novo apelo ao Ministério da Saúde, pela reposição urgente de medicamentos necessários para o “” da COVID-19. As informações são do Tribuna de Minas.









Segundo o jornal, sedativos e bloqueadores neuromusculares, insumos essenciais no cuidado de pacientes intubados com o coronavírus, foram ressaltados pelo secretário como mais urgentes para reabastecimento nas redes hospitalares de Minas Gerais.





Zema (Novo), na quinta-feira (8/4). Em coletiva de imprensa, o político declarou que A situação precária que o sistema de saúde do estado enfrenta já havia sido alertada pelo governador Romeu(Novo), na quinta-feira (8/4). Em coletiva de imprensa, o político declarou que há risco de pacientes intubados acordarem , pela falta dos medicamentos. Os estoques que, geralmente duram 60 dias, caíram para ‘dois ou três dias’.

Em Ribeirão das Neves, por exemplo, a prefeitura do município informou que o estoque de um dos principais remédios do 'kits intubação', o Midazolam, acabaria nesta terça-feira (13/4).





Uma nova remessa de bloqueadores neuromusculares foi encaminhada para Minas Gerais pela pasta federal no último sábado (10/4). Porém, de acordo com Fábio Baccheretti, não foi suficiente para atender a demanda.



O secretário disse que são 59 unidades de saúde em alerta com grande número de leitos ocupados e pacientes, mas com reservas em falta.





“Recebemos uma remessa de bloqueadores neuromusculares do Ministério da Saúde, neste sábado (10/4), que já foi prontamente distribuída às unidades hospitalares que apresentavam menos de três dias de estoque. Entretanto, a situação é urgente”, afirmou o secretário.





Em resposta à solicitação, o ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, teria garantido o compromisso de atender ao pedido de emergência do secretário e informado que nas próximas três semanas um novo estoque de kit intubação para pacientes com o coronavírus chegará a Minas Gerais.