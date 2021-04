Estoque de 'kit intubação' em Ribeirão das Neves acaba nesta terça (13/4)

Remédios para intubação estão com dias contados em Ribeirão (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Midazolam, está disponível até esta terça-feira (13/04). Com leitos de UTI COVID em 100% de ocupação, a cidade aguarda reposição das substâncias. Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está em alerta para a falta dos medicamentos do ‘kit intubação’. O estoque de um dos principais remédios, o, está disponível até esta terça-feira (13/04). Com leitos de UTI COVID em 100% de ocupação, a cidade aguarda reposição das substâncias.

EM mostrou o cenário crítico dos sedativos disponíveis em Minas Gerais. O governador Romeu Zema afirmou que A situação, que é semelhante em Ibirité , também na Grande BH, causa preocupação em todo o estado. Na semana passada, omostrou o cenáriodos sedativos disponíveis em Minas Gerais. O governador Romeu Zema afirmou que há risco de pacientes intubados acordarem , pela falta dos medicamentoS. Os estoques que geralmente duram 60 dias e caíram para ‘dois ou três dias’.

medicamento que pode acabar nesta terça-feira (13/04), o Midazolam, mas ainda não teve retorno. Também informou que existem medicamentos para substituí-lo, entretanto não são adequados. Quando o Midazolam acabar, outras substâncias como Aloperidol, Diazepam e Prometazina serão aplicadas. Em nota a Prefeitura de Ribeirão das Neves afirmou que procurou o governo do estado para solicitar oque pode acabar nesta terça-feira (13/04), o Midazolam, mas ainda não teve retorno.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, por meio de nota, que o estado, como um todo, enfrenta um 'nível não recomendável de medicamentos que compõem o kit intubação, para pacientes com COVID-19' e está tentando mais envio dos medicamentos com o Ministério da Saúde, mas ainda não há previsão de entrega.



Além disso, informou que o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti se reuniu nessa segunda-feira (12/4) com o ministro da Saúde e reforçou a necessidade do envio de mais medicamentos a Minas Gerais. Veja a nota da prefeitura na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves informa que no último final de semana o município recebeu apenas medicamentos Neurobloqueadores que também são imprescindíveis para pacientes em esquema de sedação. Quanto ao Midazolam, componente do kit para sedação, é provável que o estoque disponível seja suficiente apenas para hoje. Informamos ainda, que o medicamento Midazolam já foi solicitado ao Governo do Estado, mas até o momento ainda não tivemos retorno. A Ocupação dos Leitos até o momento está em 73% enfermaria de COVID 19 e 100% UTI de COVID 19.





Veja a nota da SES na íntegra:

"A SES-MG tem dialogado constantemente com o Ministério da Saúde para o atendimento das demandas no estado. Embora o fluxo de envio de medicamentos pelo órgão federal tenha sido contínuo, ainda não há previsão de chegada de novos lotes. Para fazer frente a este cenário, Minas Gerais conta com a rede solidária da saúde pública, que permite o remanejamento de insumos entre as instituições que observam aumento no consumo destes insumos. O objetivo é atender os hospitais mais necessitados e com estoque mais baixos, a partir de instituições que detenham estoques mais estáveis, garantindo, de modo emergencial, a adequada assistência aos pacientes.

Ontem (12/4), o Secretário se reuniu com o Ministro da Saúde e reforçou a necessidade do envio de mais medicamentos a Minas Gerais."

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz