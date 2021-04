Sem kit intubação, medicamentos podem acabar em Ibirité nesta quarta-feira

Hospital de campanha de Ibirité aguarda medicamentos necessários para manter pacientes intubados (foto: Marcos Vinícius Mendonça/Divulgação)

O prefeito de Ibirité, William Parreira, gravou um vídeo informando sobre a falta de medicamentos destinados aos pacientes internados com COVID-19 no hospital de campanha do município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).





, como é conhecido, está em falta e a prefeitura acionou o Ministério Público de Minas Gerais. Os anestésicos Atracurio e Rocuronio são os remédios em falta e há previsão de que acabem as últimas doses nesta quarta-feira (14/4).





“Nós aguardávamos ontem, 12 de abril, mais um lote depara intubação porque as 400 ampolas, que chegaram no sábado (10/4), davam somente para três dias. Até a data de hoje (13/4), não chegou nenhuma ampola e sabemos da dificuldade que tem para os medicamentos, não só em Ibirité mas em toda Minas Gerais. Dependemos do estado para fazer essa distribuição e o estado também depende da União. Por isso, eu venho aqui fazendo esse apelo a toda população para continuarmos nos protegendo. Não saia de casa e, se sair, que use máscaras para mantermos a nossa segurança”, disse o prefeito em vídeo.A Secretaria Municipal de Saúde informou a situação ao governo do estado e também aoPor nota, a Prefeitura de Ibirité explicou que estava previsto para receber do governo, na segunda-feira (12/4), uma remessa do anestésico. Porém, às 14h30h desta terça-feira (13/04), não foi liberada nenhuma unidade para o hospital de campanha da cidade.A secretaria municipal segue em contato com o estado e reitera que o lote recebido no último sábado, de 400 ampolas do também anestésico, tem previsão para acabar nesta quarta-feira (14/4).Atualmente, 17 dos 20 leitos de UTI do hospital de campanha estão ocupados. A prefeitura reitera que a situação é preocupante e que os medicamentos são fundamentais, tanto para realizar o procedimento de intubação quanto para manter os pacientes intubados.

De acordo com a coordenação do hospital de campanha, já está ocorrendo a substituição dos medicamentos de sedação por similares, e se não chegar um novo lote, a única solução será a transferência dos pacientes intubados para outro hospital, que tenha capacidade de mantê-los sedados.



A transferência é pedida à Central de Regulação do Estado.

Conforme sinalizado pelo governador Romeu Zema, o problema não é apenas de Ibirité, mas de todo o estado. O governador destacou que a situação é crítica e que "notícias desagradáveis" podem chegar, caso o fornecimento não seja normalizado.





O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.