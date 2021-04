Surto de COVID-19 em asilo em Ouro Preto é descartado

Ouro Preto segue na onda roxa do programa Minas Consciente (foto: Neno Vianna/Prefeitura de Ouro Preto)

O "antes e depois" da vacina contra a COVID-19 mostra duas realidades bem distintas na instituição de longa permanência para idosos (ILPI) Lar São Vicente de Paulo, em Ouro Preto, na Região Central do estado. Atualmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a situação é de normalidade, sem mortes, contaminações ou reinfecção, já que todos as pessoas acolhidas foram imunizadas, em fevereiro, com as duas doses da Coronavac.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em julho do ano passado 52 dos 59 acolhidos no Lar São Vicente de Paulo testaram positivo para COVID-19. Desse total, 13 morreram.





Ainda segundo a secretaria, não houve surto recente de novo coronavírus no local. Em nota, as autoridades informam que não há contaminados, não houve reinfecção em ninguém, muito menos alguém se encontra em estado grave.

Onda roxa

O boletim oficial da Prefeitura de Ouro Preto, com último relato%u0301rio divulgado na segunda-feira (12), aponta 77 mortes no município, que segue na onda roxa do programa Minas Consciente do governo estadual.





Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, há 9.157 casos notificados e 3.818 confirmados. A taxa de ocupac%u0327a%u0303o em UTI/COVID está 90%. E mais: há 27 pacientes internados, 18 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 424 em isolamento domiciliar.