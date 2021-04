Campanha arrecada itens de higiene e alimentação para moradores de rua

Cerca de 200 homens e algumas mulheres são atendidas pelas comunidades (foto: Banho Solidário/ Divulgação)

Saiba como ajudar

Insegurança alimentar no Brasil

Com o objetivo de proporcionaràs pessoas atingidas pela crise financeira durante a pandemia de COVID-19, o grupo Banho de Amor está recolhendo diversos itens dee deO projeto atende pessoas em situação de, oferecendo banho, atendimento médico, roupas e alimentação, qualificação profissional e atendimento psicossocial, entre outros.A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) se juntou à campanha de arrecadação solidária promovida pela Associação Banho de Amor. A entidade é parceira do Banho de Amor desde 2018, quando assinou um termo de cooperação cécnica com o objetivo de desenvolver atividades conjuntas voltadas para o atendimento de cidadãos vulneráveis, em especial pessoas que vivem em situação de rua. A defensoria contribui com as ações, com a prestação de atendimento jurídico, além de orientação e educação em direitos.Entretanto, os banhos e o atendimento jurídico da Defensoria estãosuspensos em razão da pandemia da COVID-19, mas a Associação Banho de Amor continua com a distribuição semanal de kits de alimentos e de higiene.Além disso, a entidade mantém parceria com cinco comunidades terapêuticas, para internação e acompanhamento das pessoas assistidas.Atualmente, cerca de 200 homens e algumas mulheres são atendidas pelas comunidades.Para a campanha de doação solidária, estão sendo arrecadados itens como sanduíches, biscoitos, achocolatados individuais, paçoquinhas, leite em pó, roupas, chinelos, cobertores, máscaras e produtos de higiene pessoal, como sabonete, pasta e escova de dentes, detergente, fraldas, álcool em gel e xampu.As doações devem ser entregues até 31 de maio na portaria da Sede I da DPMG em Belo Horizonte, na Rua dos Guajajaras, 1707, no Barro Preto.

De acordo com pesquisa divulgada, no dia 5 de abril, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar no Brasil.



Pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte, teve que diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de alimentos e até passou fome.



O estudo aponta que a pandemia deixou 19 milhões com fome em 2020, atingindo 9% da população brasileira, a maior taxa desde 2004, quando essa parcela tinha alcançado 9,5%. E quase o dobro do que havia em 2018, quando o IBGE identificou 10,3 milhões de brasileiros nessa situação.

